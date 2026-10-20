Ексглава Генштабу Ейзенкот випередив прем’єра Нетаньягу в опитуванні — Anadolu Agency

В Ізраїлі ексглава Генштабу Гаді Ейзенкот випереджає прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу в оцінці респондентів щодо того, хто краще підходить на посаду глави уряду. Згідно з опитуванням телеканалу Channel 12, 45% респондентів вважають Ейзенкота придатнішим кандидатом на посаду прем’єра, тоді як Нетаньягу таким вважають 33%.

Розрив зріс до 12 пунктів

Як повідомляє Anadolu Agency, перевага Ейзенкота становить 12 відсоткових пунктів, тоді як у попередньому опитуванні вона дорівнювала 10 пунктам. Дослідження оприлюднили за вісім днів до парламентських виборів в Ізраїлі, запланованих на 27 жовтня.

Партії Ейзенкота «Яшар» опитування прогнозує 24 місця у 120-місцевому Кнесеті. Партія Нетаньягу «Лікуд», за даними дослідження, може здобути 21 мандат.

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Розподіл підтримки партій

Партія колишнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета «Разом» може отримати 14 місць. «Демократам» Яїра Голана та арабському Об’єднаному списку прогнозують по дев’ять мандатів. Партіям «Наш дім Ізраїль» Авігдора Лібермана, ультраортодоксальній ШАС і партії міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра «Єврейська сила» опитування відводить по вісім місць.

Єврейські партії, що виступають проти Нетаньягу, можуть сукупно здобути 55 мандатів, що на два більше, ніж у попередньому дослідженні. Урядовій коаліції прогнозують 51 місце. Ще 14 мандатів можуть отримати дві арабські партії, однак їхня участь у майбутній коаліції залишається невизначеною.

В окремому питанні Беннет також випередив Нетаньягу за придатністю до посади прем’єра: 39% респондентів обрали колишнього главу уряду, 34% — Нетаньягу, а 22% не визнали придатним жодного з них. Підтримка президента США Дональда Трампа, яку він висловив Нетаньягу, не вплине на вибір 64% респондентів. Ще 17% заявили, що через це менш схильні підтримати «Лікуд», а 12% сказали, що підтримка Трампа посилила їхню підтримку партії Нетаньягу.

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