Ексглава Шин Бет Бар подав позов до прем’єра Нетаньягу на 3 млн шекелів — Jerusalem Post

Колишній глава ізраїльської служби безпеки Шин Бет Ронен Бар 14 жовтня подав до Центрального окружного суду Ізраїлю позов про наклеп проти прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу на суму 3 млн шекелів. Про це повідомляє Jerusalem Post.

У позові Бар стверджує, що впродовж місяців перед нападом 7 жовтня неодноразово попереджав Нетаньягу про ймовірну ескалацію на кількох напрямках, зокрема в секторі Гази та під час єврейських свят. За його версією, він також подавав пропозиції щодо ударів по високопосадовцях ХАМАС, однак прем’єр відхилив або проігнорував як попередження, так і запропоновані плани.

Відповідальність за провал

Бар заявив, що визнає відповідальність за нездатність Шин Бет надати розвіддані про напад та його час. За його словами, після цього він подав у відставку. Водночас колишній глава спецслужби оскаржує заяви Нетаньягу, які, на його переконання, неправдиво перекладають на нього відповідальність за події 7 жовтня.

У заяві від імені Бара зазначено, що він чекав на створення державної комісії з розслідування, яка мала б встановити обставини дій і прорахунків Шин Бет. Він пояснив звернення до суду тривалою кампанією особистої дискредитації, яка, за його словами, шкодить службі, її співробітникам та пам’яті загиблих.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позов також містить твердження, що Нетаньягу роками дотримувався в секторі Гази політики «спокою за будь-яку ціну». За версією Бара, вона передбачала збереження ХАМАС як керівної сили в Газі та відкладення конфронтації.

Твердження про попередження вночі

Позов також містить твердження, що Шин Бет почав поширювати попередження серед усіх силових структур о 3:03 у ніч нападу. Згідно з позицією Бара, Військовий секретаріат в офісі прем’єр-міністра та інші служби отримали оновлення щодо розвідувальної ситуації, а Бар доручив надіслати повідомлення військовому секретареві Нетаньягу ще до початку атаки.

Бар заперечує звинувачення в тому, що Шин Бет приховувала інформацію. У позові також стверджується, що Нетаньягу, який загалом майже два десятиліття обіймав посаду прем’єр-міністра та курував ізраїльські силові структури, знав про межі повноважень служби: вона не командує військами на місцях, не погоджує цивільні зібрання та не розгортає цивільні групи екстреного реагування.

Колишній глава Шин Бет заявив, що вимагатиме повного розкриття документів у межах судового процесу.

Читай нас у