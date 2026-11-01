Ексглави ЦРУ і ФБР попередили про ризик втручання Трампа у вибори США — ABC News Australia

Колишні керівники ЦРУ Джон Бреннан і ФБР Джеймс Комі напередодні проміжних виборів у США заявили про ризик можливого втручання президента Дональда Трампа у виборчий процес або неприйняття результатів голосування. Про це повідомляє ABC News Australia.

Бреннан, який очолював ЦРУ на момент вступу Трампа на посаду президента у 2017 році, висловив занепокоєння діями глави держави до, під час та після голосування. На його думку, Трамп намагається посіяти сумніви щодо виборів і готовий виходити за встановлені межі, очікуючи, що його зупинять суди чи інші інституції.

Занепокоєння через заяви адміністрації

Комі назвав ці проміжні вибори одними з найважливіших у своєму житті. Він вважає, що Конгрес має отримати більше представників, які були б готові стримувати президента. Раніше Трамп звинувачував демократів у шахрайстві та викраденні голосів, а також називав американські вибори корумпованими й сфальсифікованими.

Колишній директор із законодавчих питань Білого дому Марк Шорт заявив, що агресивна риторика щодо голосування підриває довіру до виборчої системи. За його словами, такі дії фактично відповідають інтересам найбільших противників США.

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Можлива поява агентів ICE

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін припустив, що співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE) можуть направити до виборчих дільниць у разі загрози або для виконання ордера. Він також попередив місцевих і штатних виборчих посадовців про можливе затримання та ув’язнення у разі невиконання вимог адміністрації.

Колишній радник Білого дому Тай Кобб назвав цю пропозицію атакою на демократичні процедури. Ентоні Скарамуччі, який нетривалий час очолював комунікації Білого дому у 2017 році, висловив побоювання, що поява агентів ICE біля дільниць могла б залякати виборців, зокрема тих, хто має право голосу.

Опитування Gallup у липні засвідчило, що майже дві третини дорослих американців стурбовані можливим тиском політиків на виборчих посадовців задля зміни результатів. За даними опитування Daily Mail/YouGov у жовтні, трохи більше половини респондентів побоювалися, що Трамп може не визнати результат проміжних виборів у разі перемоги демократів.

Можливі розслідування в Конгресі

Якщо демократи здобудуть контроль над однією або обома палатами Конгресу, вони можуть розпочати розслідування ділових операцій Трампа та членів його родини. Конгресмен-демократ Бенні Томпсон заявив, що партія, ймовірно, вивчатиме статки президента та його сім’ї. Республіканський стратег Люк Болл, який працював у кампанії Трампа 2024 року, заперечив звинувачення у корупції та назвав президента і його родину підприємцями.

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