У Пешаварі, Пакистан, прокуратура подала до антитерористичного суду додатковий обвинувальний документ у справі про розгром і підпал будівлі Radio Pakistan у травні 2023 року. До нього внесли колишнього главу уряду провінції Хайбер-Пахтунхва Сохайла Афріді та ще чотирьох осіб.

Як повідомляє Dawn, разом з Афріді в документі фігурують колишні провінційні міністри Таймур Салім Джагра і Камран Банґаш, голова районного осередку партії Pakistan Tehreek-i-Insaf у Пешаварі Ірфан Салім та партійний активіст Амір Хан Чамкані.

Висновки експертиз

Додатковий обвинувальний документ подали з урахуванням висновків Агентства судової експертизи Пенджабу та Національного органу баз даних і реєстрації Пакистану. Для перевірки передали відеозаписи, які, за даними обвинувачення, стосуються інциденту, а також профільні фотографії підозрюваних.

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Агентство судової експертизи Пенджабу у звіті вказало, що риси облич п'ятьох чоловіків збігаються з рисами осіб, яких видно на відео та яких підозрюють в участі у заворушеннях. Національний орган баз даних і реєстрації повідомив про номери пакистанських посвідчень особи, які, за його оцінкою, можуть відповідати профільним фото цих п'ятьох осіб.

Позиція сторін і перебіг справи

Директор станції Radio Pakistan у Пешаварі Туфайл Ахмад надав додаткові свідчення, у яких також назвав п'ятьох чоловіків фігурантами справи. Представники PTI водночас ставили під сумнів автентичність відеозаписів, заявляючи, що вони не стосуються нападу 10 травня 2023 року.

Суд уже розглядає справу щодо 75 обвинувачених, серед яких є чинні та колишні законодавці. Їх обвинувачували за кількома пунктами 3 червня 2025 року, і вони не визнали вини. Слухання у справі відклали до 28 жовтня через відсутність судді Валі Мохаммада Хана.

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