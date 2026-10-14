У Нігерії свідок обвинувачення заявив у Високому суді штату Кадуна, що колишній губернатор штату Насір Ель-Руфаї нібито планував передати $600 тисяч посадовцям Комісії з економічних і фінансових злочинів та посередникам, аби перешкодити розслідуванню. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Свідчення про аудіозаписи

Експерт-криміналіст Служби державної безпеки Сегун Кайоде виступив першим свідком обвинувачення у справі Ель-Руфаї перед суддею Даріусом Хобо в Каво. За його словами, $500 тисяч і ще $100 тисяч нібито були призначені для незаконних виплат.

Кайоде заявив, що в аудіозаписах, які досліджували криміналісти, зафіксовано розмови Ель-Руфаї з кількома ймовірними спільниками. За версією свідка, обговорення стосувалися способів зірвати розслідування щодо компанії Singularity.

У записах, як стверджував Кайоде, згадувалися старший адвокат Нігерії, ще одна неназвана особа та син колишнього губернатора Башир Ель-Руфаї. Свідок також заявив, що обговорювався план ліквідації Singularity у Нігерії та на Маврикії, де компанія, за його словами, перебувала під розслідуванням Нігерійського підрозділу фінансової розвідки.

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Заперечення захисту та наступне засідання

Захист заперечив проти показань Кайоде, заявивши, що ім’я свідка та стислий виклад його свідчень не були включені до матеріалів обвинувачення. Адвокат Пол Ерокоро наголосив, що це порушує право його підзахисного на справедливий розгляд справи.

Представник Незалежної комісії з протидії корупції та іншим пов’язаним правопорушенням Айодеджі Адіпепе відповів, що Кайоде був викликаний до суду повісткою, тому ця обставина не робить його свідчення недопустимими. Суддя постановив, що відсутність імені свідка та стислого викладу його свідчень у матеріалах не анулює показання за умови можливості для захисту провести перехресний допит.

Суд долучив письмові висновки Кайоде як доказ №1 та відклав справу до 30 листопада і 1 грудня 2026 року для продовження перехресного допиту. Усі твердження щодо ймовірного хабаря є частиною доказів обвинувачення та ще не встановлені судом. Ель-Руфаї не визнав провини за всіма обвинуваченнями й називає переслідування політично мотивованим.

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