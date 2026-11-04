Ексгубернатор Купер обраний сенатором США від Північної Кароліни — The Guardian

Колишній губернатор Північної Кароліни Рой Купер переміг на виборах до Сенату США, здолавши колишнього голову Національного комітету Республіканської партії Майкла Вотлі. Він змінить сенатора Тома Тілліса, який залишає посаду. Як повідомляє The Guardian, це перший випадок за 10 років, коли виборці штату обрали демократа до верхньої палати Конгресу США.

Кампанія про вартість життя

Купер будував кампанію навколо обіцянки знизити витрати американців на продукти харчування, енергію та житло. Також він наголошував на своїй роботі губернатором щодо розширення Medicaid і підвищення оплати праці вчителів.

Вотлі та республіканці намагалися пов'язати Купера з насильницькою злочинністю, зокрема в Шарлотті, а також порушували теми участі трансгендерних спортсменів у змаганнях та імміграції.

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Досвід у політиці штату

Купер був помітною фігурою в політиці Північної Кароліни протягом покоління: спершу він обіймав посаду генерального прокурора штату, а згодом відпрацював два терміни губернатором. За даними видання, демократ зібрав приблизно втричі більше коштів на кампанію, ніж його суперник.

Перехід сенатського мандата до демократів відбувся на тлі складної загальнонаціональної кампанії для республіканських кандидатів до Конгресу. Водночас у західній частині Північної Кароліни республіканці втратили місце в Палаті представників США.

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