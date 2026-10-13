Екскандидата у президенти Румунії Джорджеску переведуть під домашній арешт

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Румунський суд 13 жовтня постановив перевести колишнього кандидата у президенти Келіна Джорджеску під домашній арешт на 30 днів.

Таке рішення ухвалили під час розслідування справи, у якій політика підозрюють у шахрайстві.

Наприкінці вересня Джорджеску взяли під варту на час розслідування. Він оскаржив це рішення, після чого суд погодився змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Водночас рішення суду ще можна оскаржити.

Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками.

Джерело: Reuters

Апеляційний суд Бухареста 29 вересня постановив взяти під варту колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску на 30 днів. Раніше суд першої інстанції залишив його на волі під судовим контролем, але прокурори оскаржили це рішення. Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена підозрюють у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками.

Бухарестський трибунал 22 вересня звільнив колишнього кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску з-під варти та застосував до нього судовий контроль у справі про ймовірне шахрайство.

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