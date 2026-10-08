Ексканцлер Німеччини відсвяткував із Путіним його день народження

Російський диктатор Володимир Путін відсвяткував свій 74-й день народження разом із колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером. За даними Кремля, Путін запросив Шредера до себе додому після того, як дізнався про його перебування в Москві. У Кремлі назвали Шредера «давнім другом» Путіна. Ексканцлер Німеччини приїхав до російської столиці у справах компанії «Глобус».

Володимир Путін відзначив 74-й день народження 7 жовтня. Наступного дня Кремль повідомив, що одним із гостей диктатора став колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Як заявили у пресслужбі російського президента, Путін напередодні дізнався з повідомлень ЗМІ, що Шредер перебуває в Москві. Після цього він запросив його до себе додому.

У Кремлі пояснили це давніми стосунками між політиками. «Володимир Путін вранці напередодні дізнався з повідомлень ЗМІ, що в Москві перебуває Герхард Шредер, який приїхав у справах компанії «Глобус». Президент запросив свого давнього друга до себе додому», — йдеться в повідомленні пресслужби Кремля. Кремль також оприлюднив фото із зустрічі. На ньому Путін і Шредер спілкуються під час приватної зустрічі. За даними російської сторони, Шредер був разом із Путіним під час святкування дня народження російського диктатора.

Навіщо Шредер приїхав до Москви

Герхард Шредер прибув до Москви у справах компанії «Глобус». Йдеться про німецьку мережу супермаркетів, яка працює в Росії. Раніше повідомлялося, що колишній канцлер Німеччини відвідав один із московських гіпермаркетів мережі. Саме його перебування в російській столиці, за словами Кремля, і стало приводом для запрошення на зустріч із Путіним.

Шредер очолював уряд Німеччини з 1998 до 2005 року. Після завершення політичної кар’єри він зберіг тісні зв’язки з Росією та Путіним. Його багаторічні контакти з російським керівництвом неодноразово ставали предметом критики в Німеччині. Зокрема, Шредер після роботи канцлером обіймав керівні посади в російських енергетичних компаніях.

Хто ще привітав Путіна

7 жовтня Путіну виповнилося 74 роки. З нагоди дня народження російського лідера його привітали деякі іноземні політики. Серед них були самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та голова Китаю Сі Цзіньпін.

У Кремлі традиційно приділили значну увагу міжнародним привітанням Путіна. Водночас зустріч із Шредером відбулася вже безпосередньо в Москві. Таким чином, колишній канцлер Німеччини став одним із гостей, з якими Путін провів свій день народження цього року.

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