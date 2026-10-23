Екскерівник TVP Матишкович заявив про відчуття оточення мафією — Interia

У Польщі колишній керівник державного мовника TVP Матеуш Матишкович дав свідчення прокуратурі у справі про контракти з компанією World Media, власником якої є Роберт Клатт — лідер гурту диско-поло Classic. Як повідомляє Interia, Матишкович заявив, що почувався безпорадним і суб’єктивно мав відчуття, ніби його оточила мафія.

Контракти з World Media

Прокуратура вивчає придбання TVP прав на 55 розважальних заходів через World Media. За даними Gazeta Wyborcza, на які посилається Interia, права на ці заходи могли бути переплачені на суму до 50 млн злотих, що могло завдати мовнику значних збитків.

Серед проєктів згадуються концерт Андреа Бочеллі «Cud życia», бенефіс гурту Boys, захід «Murem za polskim mundurem», літній тур TVP2 і концерт «Cała Polska śpiewa Janowi Pawłowi II». У матеріалі також зазначається, що дохід World Media становив 15,6 млн злотих у 2019 році та 26,7 млн злотих у 2022 році.

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Матишкович очолив TVP після відставки Яцека Курського у вересні 2022 року та залишив посаду в грудні 2023-го. За його словами, після внутрішнього аудиту він припинив співпрацю з World Media. Екскерівник мовника стверджував, що під час розрахунків за проєкти компанії могли оминати або змінювати процедури, які діяли в TVP.

Звернення до контрольних органів

Матишкович також розповів, що просив керівника Центрального антикорупційного бюро Польщі стежити за чутливими напрямами роботи TVP. За його словами, він не довіряв захисту службової інформації, оскільки відомості про зупинення проєктів World Media швидко потрапляли до розважальних порталів.

Колишній керівник TVP заявив, що звертався і до Верховної контрольної палати Польщі, однак ці кроки, за його словами, не дали результату. Яцек Курський, який також свідчив у межах розслідування, сказав, що вважав співпрацю з Клаттом хорошою ідеєю, але контрактами не займався. Роберт Клатт зі свого боку заявив, що категорично не погоджується зі звинуваченнями, викладеними у повідомленні TVP.

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