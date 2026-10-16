Екскомісара Найробі Челогоя визнали винним у земельному шахрайстві — Nation Kenya

У Найробі, Кенія, суд визнав колишнього провінційного комісара Девіса Натана Челогоя винним за п’ятьма пунктами обвинувачення у справі про земельне шахрайство на 1,35 млрд кенійських шилінгів. Як повідомляє Nation Kenya, суд встановив, що Челогой ошукав двох бізнесменів щодо земельної ділянки площею 7,39 гектара в районі Лоуер-Кабете.

Докази обвинувачення

Магістратка Дольфіна Алего постановила, що обвинувачення довело справу поза розумним сумнівом. У процесі виступили 19 свідків, переважно працівники Державного департаменту земельних питань і фізичного планування. За оцінкою суду, їхні свідчення спростували претензії Челогоя на спірну землю.

Двоє бізнесменів повідомили суду, що придбали ділянку в компанії Liney Company Limited за договором від 23 січня 2007 року за 33 млн кенійських шилінгів. Історію права власності, представлену потерпілими, у 2022 році підтримав Суд з питань довкілля та земельних ресурсів, а згодом його рішення підтвердив Апеляційний суд.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версія захисту

Челогой стверджував, що колишній президент Кенії Даніель арап Мої виділив йому землю в січні 1995 року за 2,48 млн кенійських шилінгів. Він пояснював затримку в оформленні документів службовими обов’язками, а титул на землю отримав 4 червня 2021 року.

Суд дійшов висновку, що Челогой не надав документів на підтвердження законності виділення землі або законного ланцюга права власності. Реєстраторка земель Полін Ачієнг заявила, що підписи та відбитки печаток на документах, поданих на підтримку його претензій, не були автентичними.

Другого обвинуваченого, колишнього заступника директора земельної адміністрації Ендрю Ассері Кірунгу, суд виправдав через недостатність доказів. Челогоя взяли під варту в Industrial Area Prison, його заставу скасували. 2 листопада він має знову постати перед судом для розгляду пом’якшувальних обставин і призначення покарання.

Читай нас у