Ексмер Уханя Чжоу отримав 14 років за хабарництво — South China Morning Post

У Китаї колишнього мера Уханя Чжоу Сяньвана засудили до 14 років ув’язнення за хабарництво. Суд також оштрафував його на 5 млн юанів. За даними South China Morning Post, вирок виніс Народний суд середньої інстанції міста Шанцю в провінції Хенань.

Обвинувачення у хабарництві

Суд встановив, що Чжоу, обіймаючи різні посади у 2003–2025 роках, допомагав компаніям і окремим особам в укладенні контрактів, веденні бізнесу та отриманні адміністративних дозволів. Серед його посад були секретар парткому міста Хуанши, мер Уханя та віцегубернатор провінції Хубей.

Натомість, за даними суду, він отримав гроші й майно на суму понад 60,5 млн юанів, або близько 9 млн доларів США. Суд назвав цю суму «особливо великою» та визнав Чжоу винним у хабарництві. Розгляд справи відбувся 9 липня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Покарання пом’якшили, оскільки Чжоу визнав провину та повернув незаконно отримані кошти і майно. Центральна комісія з перевірки дисципліни — головний антикорупційний орган Китаю — почала розслідування щодо нього в липні минулого року.

Робота в Ухані під час початку пандемії

Чжоу Сяньван, якому 64 роки, став заступником секретаря парткому Уханя у травні 2018 року, а у вересні того ж року очолив міську адміністрацію. Його критикували за дії влади на початковому етапі поширення коронавірусу наприкінці 2019 року, коли Ухань затримав публічне повідомлення про виявлення вірусу.

Наприкінці січня 2020 року Чжоу заявив державному телеканалу CCTV, що як місцевий посадовець міг оприлюднювати інформацію лише після її отримання та відповідного дозволу. Він також захищав рішення дозволити участь понад 40 тисяч людей у новорічному заході того місяця. Чжоу залишався на посаді до 2021 року, після чого працював у провінційних і загальнонаціональних структурах політичної консультативної ради Китаю.

Читай нас у