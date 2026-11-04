Ексмерка Атланти Боттомс перемогла на виборах губернатора Джорджії — Anadolu Agency

За даними Anadolu Agency з посиланням на Associated Press, у США демократка Кейша Ленс Боттомс перемогла республіканця Ріка Джексона на виборах губернатора штату Джорджія. Вона стала першою темношкірою жінкою, обраною губернаторкою будь-якого американського штату, а також першою жінкою і першою темношкірою людиною, обраною на цю посаду в Джорджії.

Результат виборів

Боттомс перемогла Джексона, мільярдера та керівника у сфері охорони здоров’я, у напруженій боротьбі. Вона має змінити на посаді губернатора-республіканця Браяна Кемпа, який не міг балотуватися знову через обмеження строків перебування на посаді.

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Історична перемога демократів

Ця перемога стала першою для Демократичної партії на губернаторських виборах у Джорджії з 1998 року. Водночас на президентських виборах 2024 року в цьому штаті переміг Дональд Трамп.

Передвиборча кампанія

Кейша Ленс Боттомс була меркою Атланти у 2018–2022 роках та радницею колишнього президента США Джо Байдена. Під час кампанії вона виступала за розширення програми Medicaid, вирішення проблеми доступності житла та проти низки політик адміністрації Трампа.

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