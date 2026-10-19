Ексміністр Імоке заявив, що контракт Mambilla був недійсним — Premium Times Nigeria

У суді в Абуджі, Нігерія, колишній міністр енергетики та сталі Лійєл Імоке заявив, що контракт на будівництво гідроелектростанції Mambilla не дістав схвалення Федеральної виконавчої ради Нігерії (FEC), а тому, на його думку, був недійсним. Імоке виступив шостим свідком обвинувачення у справі колишнього міністра Олу Агунлоє, повідомляє Premium Times Nigeria.

Свідчення Імоке

Імоке змінив Агунлоє на посаді міністра в липні 2003 року. За його словами, після запиту Sunrise Power and Transmission Company Limited (SPTCL) щодо оплати за проєкт він вивчив матеріали справи та витяг із протоколу засідання FEC.

Свідок заявив, що FEC наказала відкликати меморандум тодішнього міністра та запросити додаткові пропозиції, щоб розглянути варіанти інвестування. Під час перехресного допиту Імоке пояснив, що не скасовував контракт окремим рішенням, оскільки вважав його недійсним через відсутність схвалення FEC. Він також підтвердив, що не повідомляв FEC про обставини укладення контракту після того, як ознайомився з ними.

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Обвинувачення у справі

Нігерійська Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) висунула Агунлоє сім обвинувачень, зокрема у невиконанні президентської директиви, змові, підробленні документів та одержанні винагороди. За версією слідства, справа пов’язана з контрактом на 6 млрд доларів, який у травні 2003 року надали SPTCL для реалізації проєкту ГЕС Mambilla.

EFCC стверджує, що Агунлоє всупереч директиві, виданій під час засідання FEC у 2003 році, надіслав компанії лист про нібито схвалення урядом будівництва електростанції потужністю 3960 МВт. Також слідство закидає йому змову з Лено Адесаньєю та отримання понад 5 млн найр від компанії й Адесаньї. Агунлоє не визнав провини за всіма пунктами. Розгляд справи перенесли на 2 листопада.

Спірний енергетичний проєкт

Проєкт ГЕС Mambilla в штаті Тараба так і не реалізували. За даними видання, арбітражний трибунал у Парижі нещодавно ухвалив рішення на користь Нігерії у спорі з SPTCL, яка звинувачувала державу в порушенні контракту. Трибунал дійшов висновку, що надання контракту компанії було затьмарене хабарництвом.

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