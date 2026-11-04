Ексміністр оборони Певкур залишить політику після 25 років — ERR News

В Естонії колишній міністр оборони та депутат парламенту Ганно Певкур заявив, що не балотуватиметься на парламентських виборах у березні 2027 року. Після 25 років у політиці він планує перейти до приватного сектору, повідомляє ERR News.

Рішення перед виборами

49-річний Певкур входив до складу семи урядів Естонії та обіймав міністерські посади у п’яти сферах. За його словами, він займається політикою 25 років, був депутатом парламенту 20 років і 12 років входив до складу уряду. Певкур заявив, що поки обставини не проясняться, продовжуватиме виконувати отриманий від виборців депутатський мандат.

Політик також виключив участь у виборах від іншої партії. Він є членом Партії реформ із 15 червня 2000 року та очолював її з січня 2017 року до квітня 2018 року. Серед причин рішення залишити політику Певкур назвав партійну політику, загальну політичну культуру, стан здоров’я та особисті амбіції.

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Плани після політики

Колишній міністр повідомив, що розглядає можливості працевлаштування у приватному секторі, зокрема за межами Естонії. Водночас він наголосив, що не планує одразу після роботи в Міністерстві оборони переходити до конкретної естонської компанії оборонної промисловості.

Певкур пішов у відставку з посади міністра оборони 2 вересня, взявши політичну відповідальність за недоліки та операції, що викликали питання, у сфері управління міністерства, зокрема в Естонському центрі оборонних інвестицій. На виборах до Рійґікоґу 2023 року він був головним кандидатом Партії реформ у повіті Ляене-Вірумаа та отримав 6567 голосів.

Певкур став щонайменше п’ятим політиком Партії реформ, який заявив, що не братиме участі у виборах 2027 року. Раніше про це також повідомляли Лііна Керсна, Маріс Лаурі, Андрес Сутт і Крістіна Шмігун-Вяхі.

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