Ексміністр транспорту Буттіджедж підтримав незалежного кандидата в Монтані — The Hill

У США колишній міністр транспорту Піт Буттіджедж підтримав незалежного кандидата Сета Боднара на виборах до Сенату від штату Монтана, попри участь у перегонах кандидатки від Демократичної партії Алані Бенкхед. Про це повідомляє The Hill.

Буттіджедж заявив, що найкращі лідери, з якими йому доводилося працювати на військовій службі та в уряді, більше дбають про результат, ніж про особисте визнання, і назвав Боднара одним із таких людей. Він визнав, що не поділяє всіх позицій незалежного кандидата, але наголосив на його службі країні.

Підтримка незалежного кандидата

У своїй заяві Буттіджедж зазначив, що Монтана заслуговує на сенатора, який протидіятиме корупції у Вашингтоні, захищатиме репродуктивні свободи, співпрацюватиме з представниками іншої партії для зниження витрат і досягатиме результатів. За його словами, Боднар буде таким сенатором.

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Боднар уже здобув підтримку низки демократів, зокрема колишнього сенатора від Монтани Джона Тестера. Голова Демократичної партії Монтани Шеннон О’Браєн раніше цього місяця залишила посаду та також підтримала незалежного кандидата.

Три кандидати у перегонах

Бенкхед неодноразово закликали знятися з виборів, щоб звільнити поле для Боднара, однак вона відмовилася. Видання зазначає, що навіть у разі її виходу з перегонів закон штату вимагав би від Демократичної партії висунути іншого кандидата.

За середнім показником опитувань Decision Desk HQ станом на ранок п’ятниці, Алме мав 41,9% підтримки, Боднар — 29,4%, а Бенкхед — 17,1%. Decision Desk HQ оцінює цю сенатську гонку як «імовірно республіканську».

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