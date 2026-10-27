Ексміс Швейцарії звинуватила президента Трампа у зґвалтуванні — RMF24

Колишня Міс Швейцарія Беатріс Кеул заявила, що президент США Дональд Трамп зґвалтував її у листопаді 1993 року в готелі Plaza в Нью-Йорку. Про її свідчення йдеться у новому звіті, оприлюдненому демократами з Комітету Палати представників США з питань судочинства, повідомляє RMF24.

Обставини, викладені у звіті

За даними документа, на момент ймовірного нападу Кеул було 24 роки. Вона працювала моделлю та фахівчинею у сфері фінансових послуг, коли їй запропонували участь у конкурсі краси Donald J. Trump American Dream Pageant, що проводився в Атлантик-Сіті та Нью-Йорку.

У звіті стверджується, що під час обіду для преси в готелі Plaza, який тоді належав Трампу, він нібито пообіцяв Кеул допомогти з американською візою та вступом до Нью-Йоркського університету. Згодом Джеффрі Епштейн, як зазначено в документі, також зв’язався з нею та зробив подібні пропозиції, зокрема запросив на вечірку в Мар-а-Лаго.

Пізніше того самого дня представник Трампа нібито запросив Кеул до апартаментів. Вона вважала, що ця зустріч могла посприяти її кар’єрі та навчанню. За її версією, в апартаментах Трамп схопив її та зґвалтував. Кеул охарактеризувала ймовірний напад як жорстокий.

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Реакція Білого дому

За твердженням авторів звіту, після цього Трамп нібито повторив обіцянки щодо візи й університету та вимагав від Кеул мовчати. Вона повернулася до Швейцарії, відмовилася від участі в іншому конкурсі, спонсорованому Трампом на Гаваях, а згодом не прийняла ще одну пропозицію допомоги, коли Трамп телефонував їй до Швейцарії.

Трампу не висували обвинувачень у зв’язку із заявою Кеул. Речниця Білого дому Лорен Біс у коментарі журналу People заперечила ці твердження, заявивши, що обвинувачення не відповідають дійсності. Вона також назвала звіт спробою демократів відвернути увагу американців.

У звіті також зазначається, що Трамп, Епштейн та інші особи нібито використовували конкурс для жінок віком від 16 до 22 років як мисливські угіддя для пошуку вразливих молодих жінок і дівчат. Білий дім заперечує всі звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу Трампа.

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