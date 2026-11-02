Ексочільник ФБР у Чикаго позвався до Мін’юсту США, заявивши про тиск — The Guardian

Колишній керівник офісу ФБР у Чикаго Дуглас Деподеста подав федеральний позов проти Міністерства юстиції США. Він стверджує, що адміністрація президента Дональда Трампа тиснула на нього, вимагаючи відкривати розслідування щодо політичних опонентів президента. Як повідомляє The Guardian, Деподеста також заявив, що його зробили відповідальним за провал справи проти шести учасників протестів проти Імміграційної та митної поліції США (ICE).

Деподеста обіймав посаду спеціального агента, відповідального за офіс ФБР у Чикаго, з 2024 року до липня 2026 року. У позові він заявляє про неправомірні дії Мін'юсту під час кримінального переслідування протестувальників, а також про незаконне усунення з посади. Відповідачами у справі вказані директор ФБР Каш Пател, генеральний прокурор Тодд Бланш і прокурор Ендрю Бутрос, який очолює офіс Мін'юсту в Чикаго.

Твердження про політичний тиск

За версією Деподести, під час операції Midway Blitz, коли ICE посилила заходи в Чикаго, Бутрос неодноразово вимагав від нього починати політично мотивовані розслідування. В одному з епізодів, як ідеться в позові, Бутрос негативно відреагував на відмову ФБР підготувати заяву під присягою про нібито напад протестувальника на офіцера.

За твердженням позивача, переглянуте ФБР відео показало лише випадковий фізичний контакт, що стався після того, як федеральний імміграційний агент повалив протестувальника. Деподеста також заявляє, що Бутрос надсилав йому електронні листи з вимогами відкрити розслідування щодо людей, чиї політичні погляди або зв'язки суперечили позиції адміністрації Трампа.

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Із позову також випливає, що офіс прокурора в Чикаго зазнавав тиску з вимогою висунути обвинувачення активістці Кат Абугазале, яка тоді балотувалася до Конгресу.

Справа Broadview Six

Позов пов'язаний зі справою шести активістів, відомих як Broadview Six. Вони протестували біля об'єкта ICE у передмісті Чикаго Бродв'ю у вересні 2025 року. Активістів обвинувачували у змові з метою перешкодити офіцеру ICE.

За даними позову, велике журі спершу відмовилося підтримати обвинувачення, однак прокурори продовжили домагатися обвинувального акта. Згодом суддя встановив порушення з боку прокурорів під час роботи великого журі, а прокурори були змушені закрити справу.

Деподеста стверджує, що Бутрос знав про ці порушення, хоча заявляв суду про протилежне. Позивач також заперечує, що обговорював справу зі своєю родичкою Ненсі Деподестою — адвокаткою одного з обвинувачених. У липні Деподеста подав у відставку; його позов містить вимоги щодо наклепу та порушення прав на належну правову процедуру і свободу слова. Представники Мін'юсту, ФБР та Бутрос не відповіли на запити про коментар.

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