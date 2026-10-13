У ПАР на виборчому конгресі найбільшої профспілкової федерації країни Cosatu за посаду президента змагатимуться нещодавній колишній президент профспілки Nehawu Майк Шинганге та заступник президента профспілки вчителів Sadtu Мабуто Селе. Обидва кандидати прийняли висунення, повідомляє TimesLIVE.

Конгрес відбувається в комплексі Emperors Palace на схід від Йоганнесбурга після того, як попередню спробу провести вибори зірвали суперечки щодо того, хто має право брати участь у конференції. Спершу її планували провести 14–17 вересня в Gallagher Convention Centre у Мідранді.

Конкуренція за ключові посади

Чинна президентка Cosatu Зінґісва Лосі балотуватиметься на посаду генеральної секретарки федерації. Її суперником буде чинний генеральний секретар Соллі Пхетое. На посаду першого віцепрезидента висунуто Сьюзен Хумало з профспілки працівників швейної та текстильної галузі та Данкана Лувуно з Національної профспілки гірників.

Мбалі Блозе з профспілки працівників торгівлі, громадського харчування та суміжних галузей обрали другим віцепрезидентом, оскільки другу номінаційну форму подали із запізненням. За посаду національного скарбника змагатимуться Майк Манґаньї з фінансової профспілки Sasbo та Кгомоцо Махупола з Nehawu. Джеральда Мкхомазі Твалу переобрали заступником генерального секретаря після того, як Малверн де Брейн відмовився від висунення.

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Суперечки навколо конгресу

Лосі на відкритті закликала членів федерації відмовитися від фракційності та зберегти єдність. Вона заявила, що перенесення конгресу стало болючим епізодом для Cosatu, а внутрішні поділи послаблюють федерацію та деморалізують працівників.

Напередодні конгресу Nehawu запобіжно відсторонила Шинганге. За твердженням профспілки, він нібито порушив її вказівку не підписувати номінаційну форму для участі у виборах президента Cosatu. Трудовий суд постановив, що це відсторонення не заважає йому бути присутнім та брати участь у виборах. Профспілка муніципальних працівників Samwu також намагалася через суд зупинити проведення 15-го національного конгресу Cosatu, однак Високий суд у п’ятницю відхилив її заяву із покладенням судових витрат.

Речниця Cosatu Занеле Сабела повідомила, що голосування мало відбутися у вівторок по обіді, а результати виборів керівництва планували оголосити у четвер. Федерація об’єднує близько 1,6 млн членів і входить до тристороннього альянсу з Африканським національним конгресом та Південноафриканською комуністичною партією.

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