Ексофіцера Марка Тайрелла визнали винним у зґвалтуванні — The Guardian

Саутворкський королівський суд у Сполученому Королівстві визнав колишнього офіцера столичної поліції Марка Тайрелла винним за одним епізодом зґвалтування, трьома епізодами сексуальних нападів і одним епізодом перешкоджання правосуддю. 57-річного чоловіка визнали винним у злочинах проти жінки, з якою він познайомився під час роботи в поліції, повідомляє The Guardian.

Обставини справи

Суд заслухав, що Тайрелл зґвалтував жінку, особу якої не розкривають з юридичних причин, після того як вона неодноразово відмовляла йому в сексі. Прокурорка Кетрін Фарреллі заявила, що, коли жінка чинила опір його сексуальним домаганням, він вирішив узяти те, що хотів.

Поліцейські, які прибули до помешкання жінки в іншій справі, виявили Тайрелла, який ховався біля її ліжка. Його також визнали винним у перешкоджанні правосуддю через спробу видалити листування з жінкою. В одному з повідомлень він вибачався за те, що був сексуальним злочинцем, і за те, що зруйнував її життя.

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Рішення присяжних і покарання

Присяжні виправдали Тайрелла за 13 іншими обвинуваченнями, зокрема за ще одним епізодом зґвалтування. У суді він стверджував, що статеві стосунки між ними завжди відбувалися за згодою і примусу не було.

Раніше Тайрелл визнав неналежну поведінку на державній службі. Він також визнав провину в перешкоджанні правосуддю, переконавши жінку збрехати поліції про причину його перебування в її спальні. Призначення покарання заплановане на 16 грудня.

Служба в підрозділі охорони

Тайрелл служив у підрозділі парламентської та дипломатичної охорони, де також працювали засуджені ґвалтівники Вейн Казенс і Девід Каррік. Старша суперінтендантка Сара Ліч із підрозділу спеціальних операцій заявила, що такі дії є особливо неприйнятними з боку офіцера, який здобув довіру потерпілої.

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