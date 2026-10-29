Експерт назвав людську помилку недостатнім поясненням аварії в Іспанії — France 24

В Іспанії директор FEM Expert Engineering, експерт із конструкцій залізничного транспорту та сертифікації PRM Франсіско Бадеа заявив, що смертельну аварію високошвидкісного потяга не варто пояснювати діями лише однієї людини. У розмові з France 24 він назвав абсурдним припущення, що катастрофа залежала від однієї людської помилки.

Рівні захисту

За словами Бадеа, сучасні залізничні мережі мають кілька рівнів безпеки. Він згадав автоматизовані засоби захисту, технології виявлення потягів, робочі протоколи та інституційний нагляд. Експерт наголосив, що ці механізми є складовими роботи залізничної системи, а не ізольованими елементами.

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Оцінка експерта

Бадеа поставив під сумнів пояснення, які зводять залізничні катастрофи до окремих людських помилок. На його думку, систему проєктують так, щоб аварії такого типу не відбувалися. Він не встановлював причину аварії, а висловив професійну оцінку ролі технічних та організаційних запобіжників у безпеці залізниці.

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