Експерти карабінерів побачили тіні на відео смерті Давіда Россі — ANSA English

У Сієні, Італія, криміналістичний підрозділ карабінерів RIS повідомив про тіні на записах камер спостереження в ніч смерті колишнього керівника комунікацій банку Monte dei Paschi di Siena Давіда Россі. Як повідомляє ANSA English, висновки представили другій парламентській комісії з розслідування смерті Россі.

Дванадцять фрагментів відео

У звіті RIS зазначено, що на відео є 12 фрагментів із тінями, які узгоджуються з присутністю однієї або кількох людей у сліпій зоні біля входу до провулка Віколо-Монте-Піо. Записи охоплюють приблизно десять хвилин — із 20:04 до 20:14 6 березня 2013 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Того вечора Россі загинув після падіння з вікна свого офісу в штаб-квартирі банку. Висновки експертів ґрунтуються на аналізі записів відеоспостереження та моделюванні, проведеному на місці 22 червня.

Заява голови комісії

Голова парламентської комісії Джанлука Вінчі заявив, що чоловік у провулку не був випадковим перехожим і відіграв активну роль у події. За його словами, цей чоловік протягом 20 хвилин перешкоджав роботі екстрених служб. RIS у своєму повідомленні зазначив, що йшлося про життєво важливу допомогу, яка могла врятувати Россі життя.

Читай нас у