Експерти: листи SSA та IRS із похвалою Трампа можуть порушувати закон Хетча — The Hill

У США експерти заявили, що електронні листи Адміністрації соціального забезпечення США (SSA) та Служби внутрішніх доходів (IRS), у яких вихваляли президента Дональда Трампа, можуть порушувати закон Хетча. Закон 1939 року обмежує певні види політичної діяльності федеральних службовців.

Як повідомляє The Hill, листи надсилали за кілька днів до проміжних виборів, що мали відбутися у вівторок. Видання посилається на The New York Times, яке повідомило про зміст цих листів.

Зміст листів

В одному з повідомлень комісар SSA та головний виконавчий директор IRS Френк Бісіньяно зазначив, що за президентства Трампа Адміністрація соціального забезпечення перетворюється на зразок ефективної роботи, який відповідає та перевершує очікування користувачів послуг щодо швидкого, точного й безпечного обслуговування.

В іншому листі Бісіньяно заявив, що торік Трамп підписав закон Working Families Tax Cuts, який, за його словами, започаткував новий етап податкових пільг і не допустив найбільшого в історії США підвищення податків. У повідомленні також зазначалося, що IRS зазвичай не надсилає електронних листів платникам податків, а цей лист має інформаційний характер і не стосується конкретної ситуації жодного платника.

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Оцінки та попередні скарги

Професорка права Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Кетлін Кларк сказала The New York Times, що ці листи, на її думку, не схожі на повідомлення для інформування громадськості, а радше мають пропагандистський характер.

Це не перші звинувачення адміністрації Трампа у можливому порушенні закону Хетча. За даними NewsNation, на які посилається The Hill, наглядові організації підрахували, що щонайменше дев'ять із 16 членів кабінету президента могли порушити закон перед проміжними виборами.

Минулого місяця Democracy Defenders Fund та «Репортери без кордонів» подали скаргу щодо голови Федеральної комісії зі зв'язку Брендана Карра, міністра внутрішніх справ Дага Бергама і міністра торгівлі Говарда Лутніка через їхню участь у мітингу на Алясці разом із сенатором Деном Салліваном. The Hill повідомило, що звернулося по коментар до SSA та IRS.

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