Експерти ООН закликали ФАО захистити працівників через роботу в Газі — Anadolu Agency

Експерти ООН у вівторок закликали Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН (ФАО) дотримуватися прав людини та захистити працівників, які працювали над питаннями продовольчої незабезпеченості й голоду в секторі Газа. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Занепокоєння щодо працівників

Експерти висловили занепокоєння через висловлювання генерального директора ФАО, які, на їхню думку, пов'язували відхід високопосадовців організації з їхньою діяльністю у сфері прав людини.

Вони наголосили, що принципи прав людини є центральними для мандата ФАО. За оцінкою експертів, документування голоду в секторі Газа відповідає завданню організації з боротьби з голодом і не становить порушення неупередженості.

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Заклик до підзвітності

Експерти попередили, що можливі репресивні заходи щодо співробітників можуть створити атмосферу страху та підірвати авторитет ООН. Вони закликали ФАО дотримуватися Статуту ООН, а держави-члени — забезпечити підзвітність керівництва організації.

Також експерти заявили, що зобов'язання у сфері прав людини мають бути ключовим критерієм під час обрання наступного генерального директора ФАО у 2027 році.

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