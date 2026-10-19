Експерти ООН закликали Ізраїль захистити фермерів на Західному березі — Anadolu Agency

Експерти ООН закликали Ізраїль забезпечити захист палестинських фермерів на окупованому Західному березі Палестини та гарантувати їм безпечний доступ до сільськогосподарських земель. Як повідомляє Anadolu Agency, експерти заявили про посилення насильства, знищення рослинності та обмеження доступу до угідь із початком щорічного збору оливок.

Атаки та пошкоджені дерева

За даними експертів, під час збору оливок у 2025 році в 88 палестинських містах і селах задокументували 178 атак, пов’язаних зі жнивами. Це найбільша кількість населених пунктів, яких торкнулися такі інциденти, з 2020 року.

Також, за їхніми словами, було пошкоджено понад 6 тисяч оливкових дерев і саджанців. Цей показник майже удвічі перевищив рівень 2024 року та став найвищим за останні шість років.

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Військові накази та доступ до угідь

Експерти висловили занепокоєння через накази ізраїльських військових, видані у вересні 2026 року. Вони передбачають видалення рослинності приблизно на 339 тисячах квадратних метрів палестинських сільськогосподарських земель, зокрема оливкових гаїв у Дженіні, Кабатії та Бейт-Рімі.

За оцінкою експертів, накази дозволяють викорчовувати оливкові дерева та залишають землевласникам украй обмежений час, щоб прибрати рослинність або подати заперечення. Вони також заявили, що ізраїльська влада дедалі частіше не надає фермерам дозволів на доступ до їхніх ділянок.

Оновлена військова політика, за даними експертів, також не дозволяє палестинцям збирати оливки на землях, які Ізраїль класифікує як державні, включно з ділянками, що оброблялися поколіннями. Експерти наголосили, що врожай оливок є важливим джерелом продовольства, доходу та засобів до існування для тисяч палестинських родин, і закликали міжнародну спільноту посилити тиск задля захисту цивільного населення та притягнення винних у порушеннях прав до відповідальності.

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