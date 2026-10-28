Експерти ООН засудили насильство й масові затримання у Франції — Anadolu Agency

Експерти ООН 28 жовтня засудили насильство щодо учнів і студентів, які протестували у Франції, а також масові затримання демонстрантів. Вони назвали неприйнятними тяжкі, а подекуди незворотні травми неповнолітніх під час дій правоохоронців і висловили стурбованість затриманням кількох тисяч людей, переважно неповнолітніх, повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги протестувальників

Протести розпочалися в середині вересня серед учнів старших класів, а згодом поширилися на університети. Учасники вимагали поліпшити умови навчання, забезпечити заклади освіти належними ресурсами та гарантувати рівний доступ до якісної освіти.

За оцінкою експертів, попри спроби уряду налагодити діалог зі студентами в жовтні, французька влада надала перевагу заходам безпеки замість реагування на причини протестів.

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Заклик переглянути дії поліції

Експерти назвали масштаби затримань непропорційними та зазначили, що вони можуть стримувати участь людей у мирних протестах. Водночас вони засудили насильницькі дії, внаслідок яких постраждали поліцейські, були пошкоджені будівлі та розгромлені магазини. Експерти закликали розслідувати такі інциденти і притягнути винних до відповідальності.

Вони також звернулися до французької влади із закликом переглянути практику поліцейських дій, щоб дати демонстрантам можливість висловлювати свої занепокоєння та сприяти мирному врегулюванню соціальних конфліктів. Експерти заявили, що підтримують контакт із владою Франції щодо ситуації.

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