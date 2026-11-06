Експерти оцінили вартість запуску та обслуговування супутника на орбіті

0:00 / 0:00

Виведення та експлуатація супутників на навколоземній орбіті вимагають значних фінансових витрат, які варіюються від десятків тисяч до сотень мільйонів доларів залежно від габаритів та призначення апарата.

За даними видання BGR, виведення невеликого супутника коштує від 10 млн USD до кількох сотень мільйонів доларів без урахування розробки, а з урахуванням витрат на наземний зв'язок (від 1,5 млн USD на рік) та керування, перший рік експлуатації становить щонайменше 11,5 млн USD.

Водночас компанія United Spaceports Corporation розглядає можливість запуску апаратів розміром із холодильник за фіксовані 5,5 млн USD. Для компактніших форматів на кшталт CubeSat набори для складання коштують 7–8 тис. USD, а вартість запуску компанією Rocket Lab становить від 50 тис. до 90 тис. USD за формат 1U, хоча AmbaSat пропонує ще дешевші навчальні варіанти з обмеженим функціоналом. Термін перебування на орбіті коливається від 1–3 років для CubeSat і 5 років для Starlink до 150 років на високих орбітах, що актуалізує проблему космічного сміття та наслідків згоряння частинок металу в атмосфері для озонового шару.

Джерело: BGR.

Рада безпеки Росії заявила, що супутникові системи зв’язку Starlink Ілона Маска та OneWeb нібито можуть використовувати для дестабілізації ситуації в інших країнах. У Москві вважають, що поширення таких технологій створює ризики для державного суверенітету, і закликають швидше розвивати власну супутникову мережу «Рассвет».

Читай нас у