Експерти припустили зв’язок ШІ-відео у США з мережею Storm-1516 — NDTV World

У США напередодні проміжних виборів у соціальних мережах поширювали відео, імовірно створені або змінені за допомогою штучного інтелекту, проти двох демократичних кандидатів до Сенату. Експерти вважають, що ці ролики можуть бути пов’язані з російською дезінформаційною мережею Storm-1516, повідомляє NDTV World.

Ролики проти кандидатів

Одним із об’єктів кампанії став Шеррод Браун, який балотується в Огайо проти сенатора-республіканця Джона Гастеда. Відео імітує випуск новин та містить фотографію Хаї Акбік, яка кілька років тому стажувалася у Брауна. Акбік заявила Associated Press, що твердження, приписані їй у ролику, є повністю вигаданими.

Інше відео спрямоване проти Джеймса Таларіко, який бере участь у сенатських перегонах у Техасі проти республіканця Кена Пакстона. Ролик подано як звернення колишнього студента Таларіко безпосередньо до камери. Речник кандидата Джей Ті Енніс заявив, що проти Таларіко застосовують ШІ-дипфейки, іноземних ботів і теорії змови.

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Ознаки Storm-1516

Професор Університету Клемсона та експерт із медіафорензіки Даррен Лінвілл зазначив, що нові ролики мають подібні ознаки до матеріалів мережі Storm-1516. За його словами, акаунти, які поширювали ці відео, раніше також розміщували контент цієї мережі. Два роки тому Storm-1516 поширювала матеріали проти тодішньої кандидатки в президенти від Демократичної партії Камали Гарріс і її напарника, губернатора Міннесоти Тіма Волза.

Професор Дартмутського коледжу Хані Фарід, який досліджує ШІ-дипфейки, після аналізу дійшов висновку, що обидва ролики, імовірно, були створені або відредаговані за допомогою цієї технології. Він назвав відео проти Брауна відносно простим фейком, а ролик проти Таларіко — імовірно згенерованим ШІ.

Платформа X видалила початкові публікації з відео та призупинила акаунти користувачів, які їх розмістили, через порушення правил сервісу. Водночас копії роликів у вівторок усе ще були доступні онлайн, а деякі з них набрали сотні поширень.

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