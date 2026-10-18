Експерти закликали владу США чіткіше комунікувати про щеплення від кору — The Hill

У США фахівці з інфекційних хвороб закликали федеральну владу чіткіше підтримувати вакцинацію проти кору на тлі масштабного спалаху. Кількість зареєстрованих випадків у країні перевищила 4 тисячі, а число смертей, пов’язаних із кором, схоже, вже вдвічі перевищило показник минулого року, повідомляє The Hill.

За словами представниці Національної асоціації посадовців охорони здоров’я округів і міст Адріани Касалотті, місцеві департаменти охорони здоров’я перевантажені через масштаби поширення інфекції та високу ймовірність появи нових осередків у різних громадах.

Фінансування для штатів

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) виділили близько 100 млн доларів додаткового фінансування органам охорони здоров’я штатів, місцевим і племінним органам охорони здоров’я. Кошти мають спрямувати на вакцинацію, профілактику та виявлення хвороби.

CDC також заявили про додаткову підтримку Пенсильванії — штату з найбільшою кількістю випадків кору та єдиного, де підтверджені смерті, пов’язані із захворюванням. Водночас загальний підрахунок смертей CDC поки не враховує шість смертей, про які повідомила Пенсильванія. Видання пов’язує це з переходом відомства на іншу базу даних для верифікації таких випадків.

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Заклики до однозначного повідомлення

Очільниця Товариства інфекційних хвороб Америки Жанна Марраццо вважає, що федеральна влада має сформулювати ширше інформаційне повідомлення про дію та важливість комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (MMR). За останніми даними, у США зафіксували 42 спалахи кору.

Колишній директор Національного центру імунізації та респіраторних захворювань CDC Деметре Даскалакіс заявив, що сумніви федеральних посадовців щодо оцінки смертей у Пенсильванії створили додаткові труднощі для реагування на спалах. Касалотті також наголосила, що суперечливі повідомлення на різних рівнях системи охорони здоров’я ускладнюють роботу місцевих департаментів і вибір дій для населення.

Представниця Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США Емілі Гілліард заявила, що CDC надають штатам епідеміологічну, лабораторну та технічну допомогу. За її словами, міністр Роберт Ф. Кеннеді-молодший і директорка CDC Еріка Шварц наголошують, що вакцина MMR є найефективнішим способом запобігти кору.

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