Експертка: після виборів у США Трамп може активізувати зовнішню політику — ERR News

У США після перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу президент Дональд Трамп може спрямувати більше зусиль на зовнішню політику. Таку оцінку висловила старша наукова співробітниця Міжнародного центру оборони та безпеки Ліїс Муре, повідомляє ERR News.

За підсумками виборів республіканці втратили контроль і над Сенатом, і над Палатою представників. Муре зазначила, що Конгрес контролює фінансування федерального уряду та визначає, на які цілі спрямовувати кошти. Водночас президент США має значно ширші повноваження у сферах зовнішньої політики й оборони, де законодавці мають менше можливостей обмежувати виконавчу владу.

Побоювання в Європі

На думку дослідниці, обмеження можливостей Трампа у внутрішній політиці може спонукати його приділяти більше уваги міжнародним питанням, що не обов’язково додасть Європі стабільності. Вона також згадала про занепокоєння частини європейських членів НАТО: вони побоюються, що поразка республіканців може посилити нападки Трампа на Альянс.

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Плани на завершення терміну

Муре вважає, що в останні два роки президентства Трамп прагнутиме залишити помітний слід у світовій історії. За її словами, він може спробувати досягти масштабних зовнішньополітичних результатів. Експертка згадала, що можуть готуватися зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном і президентом держави-агресора Росії володимиром путіним.

Муре додала, що республіканці в Конгресі досі майже не критикували Трампа публічно, хоча всередині партії, за її словами, критика посилилася після початку війни з Іраном. Вона припустила, що впливати на зовнішньополітичні рішення президента можуть передусім його однопартійці.

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