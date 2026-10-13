Експорт Домініканської Республіки сягнув рекордних $12 млрд — The Rio Times

Експорт Домініканської Республіки за перші дев’ять місяців 2026 року становив рекордні 12,019 млрд доларів США, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це з посиланням на попередні дані митної служби країни повідомляє The Rio Times.

У вересні країна експортувала товарів на 1,458 млрд доларів — це найвищий показник для цього місяця за весь час спостережень. Порівняно з вереснем 2025 року обсяг поставок зріс на 20,5%, або на 248,2 млн доларів.

США залишаються головним ринком

Найбільшим покупцем домініканських товарів залишилися США, куди за дев’ять місяців поставили продукції на 5 642,7 млн доларів. Це близько 47% загального експорту країни. Канада посіла друге місце з показником 1 567,8 млн доларів, а Гаїті — третє, закупивши товарів на 1 040,5 млн доларів.

Окремо враховане Пуерто-Рико придбало домініканської продукції на 553,4 млн доларів. До найбільших ринків також увійшли Індія з 433,9 млн доларів та Швейцарія з 406,7 млн доларів. Сукупно США та Пуерто-Рико забезпечили трохи більше половини експортних продажів країни.

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Золото, медичні вироби та сигари

Найбільшу частку експорту становило необроблене золото — 2 392,5 млн доларів, що на 49,8% більше у річному вимірі. Далі йдуть медичні інструменти та пристрої з обсягом поставок 981,5 млн доларів, а також сигари — 727,9 млн доларів.

За даними ProDominicana, найбільші темпи зростання продемонстрували ортопедичні пристрої, експорт яких зріс на 653%, сигари з тютюном — на 177,4%, а також тютюнове листя з частково або повністю видаленими стеблами — на 157,7%. Упродовж періоду Домініканська Республіка постачала 2 804 товарні позиції на 168 зовнішніх ринків.

За даними The Rio Times, президент країни Луїс Абінадер заявив, що переговори зі США щодо торговельних умов лише розпочалися. Він сказав, що Домініканська Республіка прагне скасування американських тарифів на її товари в межах угоди DR-CAFTA.

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