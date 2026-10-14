Експорт Китаю у вересні зріс на 36,3% і перевищив прогнози — Channel NewsAsia

У Китаї експорт у вересні зріс на 36,3% у річному вимірі, перевищивши прогноз економістів на рівні 25,5%. Показник також був вищим за серпневе зростання на 25%. Як повідомляє Channel NewsAsia, це найшвидші темпи приросту експорту з лютого, коли він становив 39,6%.

Імпорт також прискорився

Імпорт Китаю у вересні зріс на 31% у річному вимірі. У серпні його зростання становило 28,2%, тоді як економісти очікували вересневого показника на рівні 24,5%.

Сильний зовнішній попит допомагає компенсувати слабке споживання та інвестиції на внутрішньому ринку, зазначає видання. Стійкий товарний експорт підтримує роботу промислових підприємств і економічне зростання Китаю на тлі слабшого внутрішнього попиту.

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Профіцит торгівлі наблизився до трильйона доларів

За перші дев'ять місяців року профіцит торгівлі Китаю досяг 938,11 млрд доларів США. Країна може перевищити позначку в 1 трлн доларів раніше, ніж торік, якщо в останньому кварталі експорт не сповільниться різко.

Раніше цього місяця було оголошено про угоду з Європейським Союзом щодо обмеження експорту китайських гібридних автомобілів до блоку. За даними видання, торговельні заходи можуть бути оформлені у грудні, тому експортери можуть нарощувати поставки до встановлення обмежень.

Аналітики також очікують, що попит на китайську технологічну продукцію, зокрема напівпровідники, залишатиметься високим через розвиток інфраструктури штучного інтелекту у світі.

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