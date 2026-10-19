Експосолка США в Україні Бріджит Брінк розкритикувала політику Трампа

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Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Дональд Трамп припинив допомагати Україні захищатися та почав тиснути на Володимира Зеленського, щоб той уклав угоду з Росією. За її словами, від цих рішень минуло вже півтора року. Брінк залишила посаду у квітні 2025 року після трьох років роботи в Києві.

«Зараз Трамп активно підтримує Путіна: скасовує санкції, зриває реалізацію програми StarShield та укладає угоду щодо дизельного палива», – вважає вона.

Вона додала, що на все це триває на тлі того, як російських диктатор Володимир Путін намагається позбавити електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей, коли Україна готується до зими.

«Поступки диктатору ніколи не дають результату. Ми маємо рішуче протистояти агресії та стояти пліч-о-пліч із нашими партнерами та союзниками», – написала експосолка,

Бриджит Брінк додала, що коли Путіну не йдуть на поступки, він «набирається сміливості та випробовує оборону НАТО, прагнучи розширити свою війну».

«Те, що Трамп сприяє російській агресії, коштує життя українцям, ставить під загрозу наших союзників і загрожує нашій національній безпеці. Це серйозна помилка», – вважає експосолка США в Україні.

Раніше Кремль запропонував провести зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна в листопаді.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

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