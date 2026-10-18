Експрем’єр Беннетт розкритикував міністра Смотрича через призов — Jerusalem Post

В Ізраїлі колишній прем’єр-міністр Нафталі Беннетт розкритикував міністра фінансів і лідера партії «Релігійний сіонізм» Безалеля Смотрича за підтримку законодавства, яке передбачає звільнення ультраортодоксальних чоловіків від служби в Армії оборони Ізраїлю. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Беннетт зробив заяву під час Zoom-зустрічі з активістами партії «Б’яхад» («Разом»), яку він, за даними видання, очолює разом із Яїром Лапідом. Двоє опозиційних політиків посилюють кампанію серед релігійно-сіоністського електорату напередодні виборів 27 жовтня.

Критика законодавства про звільнення

Звертаючись до релігійних сіоністів, Беннетт заявив, що Смотрич став «архітектором закону про ухилення». Він також звинуватив Смотрича та прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в тому, що вони діють в інтересах голови партії ШАС Ар’є Дері.

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«Відповідальність несе Смотрич — не менше, ніж Нетаньягу», — сказав Беннетт. Він також розкритикував виділення бюджетних коштів людям, які не проходять військову службу, назвавши такі перекази «ганьбою».

Посилання на релігійні цінності

Беннетт заявив, що уникнення служби під час війни суперечить приписам Тори. «Як він не соромиться називати себе релігійним сіоністом? Він не має нічого спільного ні з сіонізмом, ні з релігією», — сказав колишній глава уряду про Смотрича.

Беннетт і Смотрич мають спільне політичне коріння в релігійно-сіоністському русі. Беннетт раніше очолював партію «Єврейський дім», яка на виборах 2013 року виступала спільним списком із «Національним союзом — Ткума» — політичною групою, з якої згодом постала партія Смотрича.

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