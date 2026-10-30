Експрем’єр Франції Філіпп опустився до 15% в опитуванні — Cyprus Mail

У Франції суперництво між центристськими претендентами на президентських виборах посилює розкол поміркованого електорату. Експрем’єр Едуар Філіпп, якого вважали головним представником центру, набрав 15% в опитуванні IFOP-Fiducial для газети Le Figaro — на шість відсоткових пунктів менше, ніж у вересні. Це нижче за результат Жана-Люка Меланшона, який має 16,5% підтримки, повідомляє Cyprus Mail.

Суперництво Філіппа й Атталя

Філіпп і ще один колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь змагаються за те, хто має поступитися місцем єдиному центристському кандидату. Атталь в опитуванні отримав 13% і відстає не лише від Меланшона, а й від представника лівоцентристських сил Рафаеля Глюксманна.

Атталь, який очолює партію президента Емманюеля Макрона Renaissance, цього тижня знову запропонував провести широкі праймеріз центристів. Частина союзників Макрона вважає, що така ініціатива може ще більше поглибити розбіжності в таборі поміркованих політиків. Водночас Атталь контролює фінансові ресурси партійного апарату Renaissance.

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Ризик другого туру Ле Пен і Меланшона

За наведеними в матеріалі опитуваннями, представниця ультраправих Марін Ле Пен майже напевно виходить до другого туру президентських виборів, запланованого на травень після голосування у квітні. Меланшон стабільно випереджає основних кандидатів від політичного мейнстриму, що підвищує ймовірність їхнього протистояння в другому турі.

Розпорошення голосів не обмежується конфліктом між Філіппом та Атталем. Глюксманн посилив позиції після перемоги на праймеріз соціалістів, а колишній міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо та мер Канн Давід Ліснар також орієнтуються на поміркований електорат. Союзники Макрона закликають центристів визначити єдиного кандидата, здатного об’єднати прихильників політиків від Глюксманна до Ретайо.

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