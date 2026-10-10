Експрезидент Дуда звинуватив Туска в ігноруванні звіту ABW — Interia

У Польщі експрезидент Анджей Дуда розкритикував прем’єр-міністра Дональда Туска через нібито відсутність реакції на звіт Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW), у якому йдеться, зокрема, про радикалізацію молодих людей. У дописі на платформі X Дуда заявив, що глава уряду начебто мав цей документ на своєму столі протягом пів року, однак нічого не зробив.

Як повідомляє Interia, Дуда також пов’язав нинішню реакцію влади на повідомлення про насильство в школах із політичною атмосферою попередніх років. Він заявив, що Туск у 2010 році нібито толерував грубість і насильство щодо людей, які захищали хрест на Краківському передмісті у Варшаві. Експрезидент також звинуватив політичних опонентів у розпалюванні ненависті та заявив, що прем’єр, на його думку, руйнує соціальну тканину Польщі.

Відповідь представника уряду

На заяви Дуди відповів речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський. Він зазначив, що звіт, на який посилається експрезидент, регулярно згадують і цитують уже майже пів року.

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За словами Добжинського, на початку травня він повідомляв, що ABW після багаторічної перерви відновило публікацію відкритої частини звіту про свою діяльність. Документ, за його словами, містить оцінку найсерйозніших загроз безпеці Польщі, зокрема пов’язаних з активністю російських спецслужб.

Що зазначено у звіті ABW

Добжинський також звернув увагу на положення звіту про небезпечну радикалізацію молодих людей і їхнє захоплення тероризмом. На завершення він порадив Дуді стежити за його профілем у соцмережах, щоб бути поінформованим про роботу польських спецслужб і не робити, за його оцінкою, неточних коментарів.

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