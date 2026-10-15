Експрезидент Мадуро має постати перед судом США у справі про катування — TimesLIVE

Експрезидент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес мають постати у четвер перед федеральним судом у Мангеттені, США, за новими обвинуваченнями у змові з метою катувань політичних опонентів. Як повідомляє TimesLIVE, під час засідання перед окружним суддею Елвіном Геллерстайном від них очікують заяв щодо визнання вини за новими обвинуваченнями.

Звинувачення у катуваннях

Прокурори офісу федерального прокурора Мангеттена стверджують, що Мадуро наказував посадовцям катувати представників опозиції та військових, яких звинувачували у підготовці змов проти нього. За версією обвинувачення, у 2014 році він розпорядився викрадати військовослужбовців, щоб отримати від них дані про можливих дисидентів.

В обвинувальному акті зазначено, що Мадуро закликав посадовців посилити тиск на затриманих, які чинили опір. Слідство також стверджує, що Флорес погодилася з цим планом під час зустрічі та відкинула запропонований альтернативний спосіб отримання інформації через проникнення до лав імовірних опонентів.

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Мадуро і Флорес не обвинувачують у безпосередньому вчиненні катувань. Їхні адвокати заявили, що подружжя заперечує нові обвинувачення.

Інші справи та можливе покарання

Раніше Мадуро та Флорес не визнали вини у справі, в якій їх звинувачують у зловживанні владою для допомоги наркоторговцям у переправленні кокаїну. За даними видання, американські військові захопили їх під час січневого рейду в Каракасі, після чого доправили до Нью-Йорка. Відтоді подружжя перебуває у слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Брукліні.

Судовий процес у справі призначено на 1 червня 2027 року. Якщо Мадуро та Флорес визнають винними за всіма пунктами обвинувачення, кожному з них загрожує обов'язкове мінімальне покарання у вигляді 50 років ув'язнення.

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