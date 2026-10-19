Експрезидент Мбекі заперечив таємні угоди з генералами апартеїду — Daily Maverick

Колишній президент ПАР Табо Мбекі під час слухань Комісії Хампепе, що розслідує затримки з переслідуванням у справах після роботи Комісії правди і примирення, заперечив таємні домовленості з колишніми військовими та поліцейськими генералами часів апартеїду. Він заявив, що не укладав угод, які могли б перешкодити Національному прокурорському управлінню або поліції розслідувати та переслідувати колишніх співробітників сил безпеки.

Як повідомляє Daily Maverick, Мбекі сказав, що генерали звернулися до нього 1996 року, коли Комісія правди і примирення ще працювала. За його словами, вони заявили, що не подаватимуть заяв на амністію, якщо тодішній президент Фредерік Віллем де Клерк і члени його кабінету не зроблять так само. За твердженням Мбекі, Африканський національний конгрес запропонував звернутися до де Клерка та його колег із таким закликом.

Колективна заява на амністію

Мбекі також розповів про колективну заяву керівництва АНК на амністію. За його словами, її подали, щоб створити моральні підстави закликати колишній уряд апартеїду вчинити так само. Він входив до так званої Групи 37. Спершу Комісія правди і примирення надала амністію її учасникам, проте пізніше суд скасував це рішення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експрезидент заявив, що членів групи відібрали з огляду на їхні керівні посади у відповідний період. Він також сказав, що жоден із них не вчинив конкретного грубого порушення прав людини, визначеного законом про Комісію правди і примирення.

Роль прокуратури

Мбекі відкинув твердження про політичне втручання його адміністрації у розслідування справ, пов’язаних із Комісією правди і примирення. Він зазначив, що в березні 2003 року в Національному прокурорському управлінні створили спеціалізований підрозділ для таких проваджень, який очолив адвокат Антон Аккерман.

Колишній президент наголосив на різниці між президентським помилуванням засуджених осіб і рішеннями прокурорів щодо розслідувань та обвинувачень. За його словами, повноваження президента щодо помилування стосувалися лише людей, яких уже засудив суд. Мбекі поклав відповідальність за затримки у переслідуванні справ, пов’язаних із Комісією правди і примирення, на Національне прокурорське управління.

Читай нас у