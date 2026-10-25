Експрезидент Обама підтримав Ель-Сайєда у Мічигані — The Guardian

Експрезидент США Барак Обама виступив на передвиборчому мітингу в Детройті, штат Мічиган, на підтримку кандидата від Демократичної партії до Сенату Абдула Ель-Сайєда. Захід у школі Cass Technical відбувся в перший день дострокового голосування у штаті, повідомляє The Guardian.

Перед тисячами присутніх Обама заявив, що Ель-Сайєд домагається реальних змін, зокрема обмеження впливу грошей на політику та поліпшення добробуту виборців. За словами експрезидента, кандидат також продовжить роботу над забезпеченням доступної та якісної медичної допомоги для всіх американців.

Підтримка демократів

Це була перша публічна підтримка Ель-Сайєда з боку Обами. Під час серпневих праймеріз Демократичної партії експрезидент не підтримував кандидатів; Ель-Сайєд, лікар і колишній посадовець системи охорони здоров’я округу Вейн, переміг конгресвумен Гейлі Стівенс.

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На мітингу Обама також підтримав держсекретарку Мічигану Джоселін Бенсон, яка балотується від демократів на посаду губернатора. Він визнав наявність розбіжностей із Ель-Сайєдом з окремих питань, водночас наголосивши на їхніх спільних поглядах щодо забезпечення рівних можливостей у суспільстві.

Перегони за місце в Сенаті

На виборах Ель-Сайєд змагатиметься з республіканцем Майком Роджерсом — колишнім конгресменом, якого підтримав президент Дональд Трамп. Опитування Marist серед імовірних виборців, проведене в середині жовтня, показало 50% підтримки Ель-Сайєда проти 48% у Роджерса, однак різниця перебувала в межах статистичної похибки.

Обама також критикував Трампа, звинувативши його у збагаченні себе та своєї родини й у створенні культури надання послуг за винагороду. Крім того, він висловився проти митної політики адміністрації Трампа, згадавши Канаду. Загальні вибори в Мічигані заплановані на 3 листопада.

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