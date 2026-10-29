Експрезидент Обама розкритикував реакцію Білого дому на жарт — The Hill

Експрезидент США Барак Обама під час передвиборчого мітингу в американському штаті Джорджія розкритикував реакцію Білого дому на свій жарт про інтер’єр резиденції президента Дональда Трампа. Він заявив, що адміністрація приділила більше уваги цій репліці, ніж проблемі інфляції, повідомляє The Hill.

Суперечка через оздоблення Білого дому

Раніше під час заходу в Клівленді, штат Огайо, Обама пожартував, що через оновлення Білий дім виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив там Cheesecake Factory, оскільки всюди багато золота. Він мав на увазі золотистий декор, яким, за словами видання, були відомі іракські палаци.

Трамп відповів на критику під час власної передвиборчої поїздки. Він назвав Cheesecake Factory успішною компанією та заявив, що Обама не бачить бруду, занедбаності й пошкоджених елементів будівлі. Президент також назвав Обаму поганим президентом.

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Інфляція як тема кампанії

Обама, який виступав на підтримку сенатора-демократа Джона Оссоффа та кандидатки на посаду губернатора Кейші Ленс Боттомс, заявив, що ціни настільки зросли, що багатьом американцям важко дозволити собі похід до ресторану. На його думку, саме цим мала б опікуватися адміністрація, а не реакцією на жарт.

Колишній президент також зазначив, що адміністрація, за його словами, не заперечила його тверджень про відповідальність за зростання цін. Він згадав міністра фінансів Скотта Бессента, який після жарту Обами висміяв його біля ресторану Cheesecake Factory у Вашингтоні.

Трамп ініціював масштабне оновлення Рожевого саду, спорудження гранітного вертолітного майданчика на Південній галявині Білого дому, а також зміну декору й встановлення вивісок у золотистих тонах. Повідомлювану вартість оновлень Обама раніше називав сумою близько 900 млн доларів.

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