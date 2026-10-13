У Нігерії колишній президент Олусегун Обасанджо підтримав вимоги переглянути 13-відсоткову частку нафтових доходів, що надходить штатам-виробникам нафти в дельті Нігеру. Губернатор штату Баєльса Дуе Дірі також заявив, що нинішній механізм розподілу не забезпечує регіону справедливої частки прибутків від видобутку нафти.

Як повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на газету The Punch, Обасанджо виступив на церемонії початку роботи установки перегонки сирої нафти Azikel Refinery вартістю 1 млрд доларів в Обуназі, у районі місцевого самоврядування Єнагоа штату Баєльса. Він назвав 13-відсоткові відрахування початковою, а не остаточною домовленістю та погодився, що штати й громади, де видобувають нафту, досі не отримали справедливої вигоди від експлуатації ресурсів.

Вимоги штату Баєльса

Дуе Дірі пов’язав вимоги регіону з дисбалансом між громадами, на території яких видобувають сиру нафту, та отримувачами вигод від її експлуатації. Він також розкритикував Закон про землекористування, заявивши, що законодавство і федеральний контроль над нафтовими ресурсами обмежують вплив місцевих громад на управління ресурсами під землею.

За словами губернатора, регіон не прагне залишити собі всі доходи від нафти, однак хоче брати участь у визначенні порядку управління ресурсами. Він наголосив, що 13% недостатньо для штатів-виробників.

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Чинний порядок розподілу

Стаття 162(2) Конституції Нігерії 1999 року передбачає застосування принципу деривації під час розподілу доходів від природних ресурсів. Відповідним штатам має спрямовуватися щонайменше 13% доходів, що надходять до Федеративного рахунку від природних ресурсів у цих штатах.

Видання зазначає, що питання збільшення частки доходів також супроводжується дискусією про прозорість використання коштів, які штати дельти Нігеру вже отримують через дериваційні та інші виплати з Федеративного рахунку. У регіоні залишаються проблеми з інфраструктурою, охороною здоров’я, освітою, екологічною деградацією та економічними можливостями для нафтовидобувних громад.

Суперечки щодо розподілу доходів від морського та суходільного видобутку нафти загострювалися і за президентства Обасанджо. У 2004 році Національна асамблея Нігерії скасувала розмежування між офшорним і наземним видобутком у застосуванні принципу деривації.

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