Експрезидент ПАР Мбекі заперечив втручання у переслідування справ TRC — Daily Maverick

У ПАР експрезидент Табо Мбекі подав до Комісії Хампепе 82-сторінкову заяву, в якій заперечив, що наказував, санкціонував або схвалював згортання розслідувань і кримінальних переслідувань у справах, переданих Комісією правди і примирення (TRC) до Національного управління прокуратури (NPA). Як повідомляє Daily Maverick, колишній глава держави поклав відповідальність за затримки у цих провадженнях на NPA.

Мбекі має виступити перед комісією 19 жовтня; слухання заплановані на два дні. Він заявив, що намагався відтермінувати свою появу не через вороже ставлення до розслідування, а через судовий перегляд рішення про відвід.

Звинувачення родин жертв

Група Calata, яка представляє родини жертв порушень прав людини, звинуватила Мбекі в активному придушенні переслідувань у справах TRC. Зокрема, група стверджувала, що експрезидент не доручив міністрам юстиції, керівникам прокуратури та комісарам поліції розслідувати такі справи.

Також Мбекі закидали, що він особисто зупинив заплановані у 2006 році арешти колишнього міністра поліції Адріана Влока та колишнього комісара поліції Йогана ван дер Мерве у справі про спробу отруєння преподобного Френка Чікане. Мбекі це заперечив, заявивши, що не знав про заплановані арешти, а твердження ґрунтується на інформації з чужих слів.

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Позиція колишнього президента

Мбекі також відкинув твердження, що брав участь у зустрічах із колишнім президентом Фредеріком Віллемом де Клерком та керівниками сил безпеки, де нібито обговорювали політичне рішення для уникнення переслідування представників силових структур. Він заявив, що не погоджувався на припинення проваджень і відкидав загальну амністію.

За словами Мбекі, затримки після роботи TRC могли бути спричинені прокурорами часів апартеїду, яких успадкувала NPA і які могли не мати мотивації переслідувати колишніх соратників у силових структурах. Він наголосив, що президент не мав конституційних або законодавчих повноважень давати поліції чи прокурорам вказівки щодо окремих кримінальних розслідувань або проваджень.

Колишній президент також нагадав, що за три тижні до свого виступу в парламенті у квітні 2003 року видав президентську прокламацію про створення Підрозділу з розгляду пріоритетних злочинів при офісі Національного директора прокуратури для роботи зі справами TRC. На його думку, створення такого підрозділу суперечить версії про намір придушити переслідування.

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