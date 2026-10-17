Експрезидент Сенегалу Салл зняв кандидатуру на посаду генсека ООН — Premium Times Nigeria

Експрезидент Сенегалу Макі Салл відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря ООН. Про рішення він повідомив 17 жовтня у дописі в X після неформального голосування, що відбулося днем раніше, повідомляє Premium Times.

Салл заявив, що ухвалив рішення після консультацій із президентом Бурунді Еварістом Ндайішіміє, який нині очолює Африканський союз, а також із президентом Сенегалу Бассіру Діомаєм Фає, чинним головою Економічного співтовариства держав Західної Африки.

Суперечки щодо підтримки Африканського союзу

Кандидатура Салла викликала заперечення через процедуру, якою намагалися отримати континентальну підтримку. Його спершу висунуло Бурунді. Водночас, за даними видання, ім’я Салла не було у переліку африканських кандидатур, представлених Виконавчій раді на лютневому саміті Африканського союзу, а глави держав формально його не обговорювали.

Згодом Бурунді розіслало державам — членам ООН та Африканського союзу проєкт рішення щодо підтримки Салла. Документ передбачав 24 години для заперечень і вимагав, щоб проти виступила щонайменше третина держав, які мали право брати участь у процедурі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За інформацією Африканського союзу, процедуру мовчазної згоди порушили 20 держав-членів. Чотирнадцять із них формально заперечили, ще шість, зокрема Єгипет, просили продовжити строк для розгляду. Сенегал також заявив, що не був залучений до ініціативи Бурунді. Єгипет і Ліберія згодом відкликали свої позиції, однак це не змінило результату процедури.

Позиція Нігерії

У квітні Нігерія заперечила проти визначення Салла кандидатом Африканського союзу. Абуджа вказувала на неформальний принцип регіональної ротації під час обрання генсека ООН і заявляла, що наступним кандидатом має бути представник Латинської Америки та Карибського басейну.

Повноваження чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша завершуються в грудні 2026 року. Хоча регіональна ротація традиційно враховується під час відбору, вона не є обов’язковим правилом.

Читай нас у