Експрихильниця Трампа Лора Лумер розкритикувала заяви про зміну президента України

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Американська блогерка Лора Лумер, яка раніше публічно підтримувала президента США Дональда Трампа, розкритикувала його заяву про необхідність зміни українського лідера Володимира Зеленського. Вона наголосила, що усунення Зеленського від влади не зупинить російську агресію, адже метою Кремля є захоплення України.

Раніше Дональд Трамп на тлі загострення ситуації навколо ударів України по російських нафтопереробних заводах заявив, що Україні потрібен новий президент, інакше війна може тривати ще довго.

У відповідь Лора Лумер у соціальній мережі X вказала на те, що, на її думку, американський президент помиляється, зосереджуючи увагу на особистості українського лідера.

«Зрештою, абсолютно неважливо, чи є Зеленський президентом України, чи ні. Мета Путіна — захопити Україну. Потім він візьметься за Польщу, Латвію, Литву — він пройде через усю Європу. Люди надають занадто великого значення конкретним особистостям. Навіть якщо завтра в Україні провести вибори, Путін все одно знайде привід для продовження війни», — написала блогерка.

Американка наголосила, що саме Росія розпочала війну проти України, а не навпаки. На її думку, зміна українського президента не усуне причини російської агресії.

«Усунення Зеленського від влади не зупинить російський імперіалізм. Справа не в Зеленському. Справа в Путіні. Завжди йшлося про Путіна», — заявила Лора Лумер.

Згодом блогерка додала, що російський імперіалізм існував задовго до того, як Володимир Зеленський став президентом України.

Таким чином Лумер поставила під сумнів твердження про те, що зміна українського лідера може стати вирішальним чинником для завершення війни, та наголосила на ролі політики Кремля у продовженні збройної агресії.

Про це Лора Лумер написала у мережі Х.

Протягом останнього тижня у відносинах між США, Росією та Україною відбулося чимало неоднозначних подій. Водночас за суперечливими заявами та рішеннями американського президента Дональда Трампа може стояти певна стратегія.

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