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Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, молодший брат короля Великої Британії Чарльза III, отримав компенсацію в розмірі 302 тисяч фунтів стерлінгів за дострокове припинення оренди королівської резиденції Royal Lodge.

Колишній принц залишив маєток на початку 2026 року та нині мешкає на території Сандрінгема. Окрім цього, він сплатив 1,8 млн фунтів стерлінгів на ремонт і реставрацію нерухомості.

Право на компенсацію Ендрю отримав відповідно до умов договору оренди, який передбачав виплату в разі його розірвання протягом перших 25 років.

У компанії Crown Estate, яка володіє маєтком, повідомили, що договір оренди офіційно завершено. Тепер нерухомість планують виставити на продаж з урахуванням її майбутнього використання.

Джерело: Sky News

У Великій Британії колишній британський принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор звернувся до Високого суду з вимогою скасувати ордери на обшук, які поліція отримала перед його арештом раніше цього року.

У Великій Британії поліція заявила, що ордери на обшуки майна, пов’язаного з молодшим братом короля Чарльза Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, були надані неправильно та мають бути скасовані. Йдеться про обшуки, проведені в Сандрінгемі на сході Англії та у Віндзорі.

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