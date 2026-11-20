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Редакція онлайн-медіа UA.NEWS звернулася з офіційним журналістським запитом до Офісу Генерального прокурора (ОГП), аби з’ясувати реальний стан процедури екстрадиції затриманого в Італії українського блогера та засновника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка.

Оскільки саме ОГП за законом є центральним органом України з питань видачі підозрюваних під час досудового розслідування, журналісти просять повідомити, чи направлено італійській стороні запит про видачу фігуранта та чи не вийде він на свободу в Італії до завершення процедури.

Інформаційним приводом для звернення стало затримання Слобоженка 17 листопада 2026 року в одному з готелів на території Італійської Республіки. Після появи цих повідомлень у медіа в Офісі Генпрокурора підтвердили, що прокурори у справі спільно з департаментом міжнародного співробітництва готують документи для звернення до компетентних органів Італії щодо видачі підозрюваного.

Про що запитує редакція

У своєму зверненні журналісти UA.NEWS просять офіційно підтвердити факт затримання Слобоженка в Італії та уточнити, на підставі яких саме міжнародних механізмів воно відбулося — за каналами Інтерполу чи за окремим запитом української сторони, а також коли і за чиєю ініціативою фігуранта оголосили в міжнародний розшук.

Окремо редакція цікавиться, на якому етапі зараз перебуває підготовка екстрадиційних матеріалів, чи вже передано офіційний запит про видачу італійській стороні, чи дотримано передбачених КПК строків і чи зверталася Україна із запитом про тимчасовий арешт затриманого до надходження повного пакета документів.

Статус Олександра Слобоженка в Італії та перспективи повернення

Крім того, медіа просить повідомити, який процесуальний статус наразі має Слобоженко в Італії, чи обрав йому місцевий суд тримання під вартою та чи не подавали сам затриманий або його адвокати заперечень проти екстрадиції, здатних затягнути чи заблокувати процес.

Також редакція запитує, чи існують ризики звільнення підозрюваного з-під варти на території Італійської Республіки до завершення розгляду, які орієнтовні строки його повернення в Україну та чи вживатиме ОГП додаткових міжнародно-правових заходів у разі затягування або відмови у видачі.

Контекст кримінального провадження

Ще у серпні 2024 року Олександру Слобоженку повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а у вересні 2024 року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За версією правоохоронців, упродовж січня 2020 — серпня 2023 років фігурант отримав майже 1 млрд грн доходів, із яких не сплатив до бюджету понад 213 млн грн податків.

Номери проваджень та підозра Слобоженку

Як повідомляли раніше, 28 березня 2024 року Слобоженко виїхав за кордон і назад не повернувся. У червні 2024 року в судовому реєстрі з'явилися процесуальні документи, пов'язані з розслідуваннями діяльності Слобоженка: провадження Офісу генерального прокурора №42023000000000987, №42023000000000988 та №42023000000000989, а також провадження Національної поліції Києва №12024100000000824.

Окремо фігурувала ухвала Шевченківського районного суду Києва №761/19735/24, якою СБУ зобов'язали розпочати досудове розслідування.

16 серпня 2024 року Бюро економічної безпеки офіційно повідомило Слобоженку про підозру. Йому інкримінували ухилення від сплати понад 213 млн грн податків та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Детективи арештували вісім транспортних засобів і нерухомість у Києві.

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