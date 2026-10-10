Ексвійськовий секретар заявив про спробу змінити час дзвінка — Anadolu Agency

В Ізраїлі колишній військовий секретар прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу Аві Гіль заявив, що в офісі глави уряду могли фальсифікувати записи, пов’язані з подіями 7 жовтня 2023 року. За його словами, йдеться, зокрема, про вказівку змінити час важливого чотирихвилинного телефонного дзвінка, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на інтерв’ю Гіля телеканалу Channel 12.

Твердження про час розмови

Гіль розповів, що в січні 2024 року стенографістка з офісу прем’єр-міністра повідомила йому про вказівку керівника канцелярії Нетаньягу змінити час дзвінка. У комп’ютерній системі розмова, за її словами, була зафіксована з 6:40 до 6:44 за місцевим часом, однак час нібито доручили змінити на 6:29.

Колишній військовий секретар заявив, що стенографістка відмовилася вносити зміни, пославшись на дані системи. Він також сказав, що одразу від руки зафіксував її розповідь для генерального прокурора. За словами Гіля, майбутня комісія з розслідування має отримати оригінальні записи, а не покладатися лише на стенограми.

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Попередження перед 7 жовтня

Гіль, який обіймав посаду військового секретаря Нетаньягу з липня 2021 року до травня 2024 року, також заявив, що ізраїльські силові структури неодноразово рекомендували провести точкові військові операції в секторі Гази до 7 жовтня. За його словами, політичне керівництво ці рекомендації не підтримало.

Крім того, Гіль підтвердив попереднє повідомлення про те, що тодішній очільник служби внутрішньої безпеки Шин-Бет Ронен Бар у липні 2023 року попереджав Нетаньягу про небезпеку війни. Водночас він наголосив, що це не було конкретним попередженням про можливий напад із Гази.

Гіль також відкинув твердження, що дані розвідки в ніч перед 7 жовтня вимагали негайно розбудити Нетаньягу: за його словами, ситуацію в повідомленнях неодноразово характеризували як звичайну. Нетаньягу відкинув звинувачення колишнього військового секретаря та поклав на нього провину за провали навколо подій 7 жовтня.

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