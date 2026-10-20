Ексвіцепрезидентка США Камала Гарріс і NAACP проведуть зустрічі з виборцями — The Hill

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс і NAACP планують провести зустрічі з виборцями перед проміжними виборами 2026 року в Мілвокі, штат Вісконсин, та Атланті, штат Джорджія. Ініціатива має на меті мобілізувати виборців у штатах, де відбуваються важливі виборчі перегони, повідомляє The Hill.

Зустрічі у Вісконсині та Джорджії

Гарріс має виступити в Мілвокі 26 жовтня. У Вісконсині обиратимуть нового губернатора після того, як чинний губернатор Тоні Еверс оголосив про завершення кар’єри. Наступна зустріч запланована на 29 жовтня в Атланті, де сенатор-демократ Джон Оссофф балотується на другий термін проти члена Палати представників від Республіканської партії Майка Коллінза.

Президент і генеральний директор NAACP Деррік Джонсон заявив, що організація продовжує працювати над освітою виборців та організацією громад. За його словами, ця робота не починається і не завершується в день голосування.

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Можливе висунення у 2028 році

Поїздки відбуваються на тлі припущень щодо можливої участі Гарріс у президентських виборах 2028 року. Вона нещодавно сказала, що ще не визначилася з рішенням, а в лютому зазначала, що може балотуватися.

Опитування Focaldata та Financial Times показало, що 30% респондентів назвали Гарріс наступною кандидаткою Демократичної партії на президентських виборах. Серед інших згаданих у дослідженні політиків були губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, членкиня Палати представників Александрія Окасіо-Кортес і колишній міністр транспорту Піт Буттіджедж.

За даними офісу Гарріс, у жовтні її передвиборча поїздка також передбачає зупинки в Міссісіпі та Нью-Гемпширі.

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