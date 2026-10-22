Ексзаступник міністра освіти Ржимковський приєднався до Конфедерації — Interia

У Польщі колишній заступник міністра освіти Томаш Ржимковський приєднався до депутатського клубу правої «Конфедерації». Як повідомляє Interia, про це оголосили на пресконференції в Сеймі. Раніше парламентар був пов’язаний із депутатською групою «Безпосередня демократія». Після переходу він став 17-м членом клубу «Конфедерації».

Перевірка Радою лідерів

Голова клубу «Конфедерація» Гжегож Плачек назвав приєднання Ржимковського посиленням для політичної сили. Депутат Міхал Вавер заявив, що серед парламентарів є чимало охочих вступити до клубу, однак кандидатури розглядає Рада лідерів «Конфедерації». За його словами, Ржимковський став першим політиком, який пройшов таку перевірку.

Ржимковський заявив, що хоче допомогти «Конфедерації» стати першою силою польської правиці на виборах наступного року.

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Ближчий до Нової надії

Відповідаючи на запитання про близькість до «Національного руху» Кшиштофа Босака або «Нової надії» Славоміра Менцена, Ржимковський обрав другу формацію. Він сказав, що поділяє погляди, засновані на економічній та особистій свободі, а також співпрацює з Менценом від початку своєї каденції в Сеймі.

Ржимковський уперше став депутатом Сейму у 2015 році, коли балотувався за списком Kukiz’15. У 2019 році він перейшов до партії «Право і справедливість». У 2021–2023 роках політик обіймав посаду державного секретаря в Міністерстві освіти і науки Польщі.

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