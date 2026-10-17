Ексзаступник Шин Бет закликав розслідувати провали 7 жовтня — Jerusalem Post

В Ізраїлі колишній заступник директора служби внутрішньої безпеки Шин Бет Ісраель Хассон закликав провести формальне розслідування провалів, пов’язаних із нападом ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Він заявив про це в ефірі 103FM після публічних суперечок щодо відповідальності: заяви тодішнього військового секретаря прем’єр-міністра Аві Гіля та колишнього глави Шин Бет Ронена Бара суперечать викладу подій прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, повідомляє Jerusalem Post.

Потреба у формальній перевірці

Хассон розповів, що протягом чотирьох з половиною годин ознайомлювався з внутрішнім розслідуванням Шин Бет. За його словами, служба поставила собі всі необхідні запитання, однак він так і не отримав відповіді про причини провалу.

Колишній посадовець звернув увагу на масштаб атаки. За його оцінкою, у ній брали участь близько 3 тисяч людей, проте конкретного попередження не було. Він назвав прикрим те, що представники силових структур і політики публічно сперечаються про відповідальність замість проведення комплексної перевірки.

На думку Хассона, комісія з розслідування має показати громадськості, де саме виникла проблема, що її спричинило та які висновки слід зробити, аби не допустити повторення таких подій.

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Роль військового секретаріату

Хассон заявив, що військовий секретар прем’єр-міністра має ширшу картину розвідувальної інформації, ніж окрема служба в конкретний момент. За його словами, у військовому секретаріаті працюють 15 офіцерів, які мають доступ до розвідувальних даних і систематизують оцінки Шин Бет, військової розвідки, Моссаду та інших структур для глави уряду.

Він також послався на висновки комісії Аграната, яка розслідувала провали під час війни Судного дня 1973 року. За словами Хассона, наявність наміру та можливостей у противника має бути підставою для підвищеної готовності без очікування остаточного попередження. Він наголосив, що оцінка військових не звільняє політичне керівництво від відповідальності.

Суперечка Нетаньягу і Бара

Хассон також прокоментував позов, який колишній глава Шин Бет Ронен Бар подав проти Нетаньягу. Він вважає, що цей конфлікт виходить за межі особистої суперечки, та назвав звинувачення прем’єр-міністра на адресу Бара надзвичайно серйозними.

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