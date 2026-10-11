Екзитполи дали Гібалі перевагу у виборах мера Кракова — Interia

У Кракові, Польща, екзитполи показали перевагу Лукаша Гібали у другому турі дострокових виборів мера міста. За даними Interia, екзитпол OGB для Polsat News і Newsmax Polska оцінив підтримку Гібали у 64,1%, тоді як його суперниця Моніка Пйонтковська отримала 35,9%.

Екзитпол Ipsos, своєю чергою, зафіксував 61% підтримки Гібали та 39% — Пйонтковської. За оцінкою OGB, явка в другому турі становила 42,6%.

Результати за статтю виборців

За даними OGB, Гібалу підтримали 61,9% опитаних жінок і 66,9% чоловіків. Пйонтковську, відповідно, обрали 38,1% жінок та 33,1% чоловіків.

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В екзитполі Ipsos різниця була більшою: за Гібалу, за даними опитування, проголосували 64,7% чоловіків і 57,3% жінок. Пйонтковську підтримали 35,3% чоловіків та 42,7% жінок.

Дострокові вибори

Дострокові вибори призначили після того, як у травні на референдумі з посади мера Кракова відкликали Александера Мішальського, представника «Громадянської коаліції». До обрання нового мера містом керує Станіслав Крацик, який був заступником Мішальського.

У першому турі 27 вересня Гібала набрав 36,38% голосів, а підтримана «Громадянською коаліцією» та Польською селянською партією Пйонтковська — 29,91%. Явка в першому турі становила 43,5%.

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